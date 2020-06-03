‘Osmanlı Suriyesi’nden göç eden bir adamın oğluyum’

Oyuncu; Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalin tanıtımı için gönderdiği videolu mesajda, böyle bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. F. Murray Abraham, “Osmanlı Suriye’sinden ABD’ye göç eden bir adamın oğlu olarak göçle ilgili konuları hem anlıyorum hem de kendimi özdeşleştiriyorum” dedi. Türkiye’nin dünyada en yüksek sayıda göçmene ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen F. Murray Abraham, “Ülkede Suriye’den gelen 3.6 milyon göçmenin yanı sıra başka ülkelerden gelen pek çok sığınmacı da bulunuyor. Şimdi dünyanın tümünde olduğu gibi göçmenlerin karşısında yeni zorluklar var. Covid-19’un yayılmasını durdurmak gibi. Bu festival göç deneyimine değinen filmleri ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda yapımcılığı göçmenler tarafından üstlenilmiş, yazılmış ve oynanmış filmlere de yer veriyor. Festival süresince bu filmlerden bazılarını tanıyacağız ve deneyimli isimlerin ustalık sınıflarına ve söyleşilerine katılma fırsatı bulacağız. Bu benim için çok çok önemli” diye konuştu.



1939’da ABD’de doğan F. Murray Abraham; “All The President’s Men” (Başkanın Bütün Adamları), “Scarface”, “The Grand Budapest Hotel” (Büyük Budapeşte Oteli) gibi filmlerde ve “Homeland”, “Mythic Quest: Raven’s Banquet” gibi dizilerde rol aldı. 50’den fazla filmin gösterileceği festival; yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile akademisyenleri ağırlayacak.