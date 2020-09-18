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18.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Östlund setlere döndü

Force Majeure” ve Altın Palmiye Ödüllü “The Square” gibi filmlere imza atan Ruben Östlund’un “Triangle of Sadness” filminin pandemi nedeniyle ara verilen çekimlerine, 19 Eylül’de Yunanistan’da devam edilecek.

Östlund setlere döndü

 “Triangle of Sadness”ın çekimlerine 19 Şubat’ta İsveç’te başlanmış, Yunanistan’da yapılacak açık hava çekimleri pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Sekiz hafta sürecek çekimler, Eğriboz Adası’nda ve İyon Denizi açıklarındaki bir yatta gerçekleştirilecek. Östlund’un filminin oyuncu kadrosunda Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek ve Woody Harrelson yer alıyor. Film, çift olarak ünlenen iki mankenin hikayesini konu alıyor.

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