Oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti

Türkiye’de Rus yazar Maksim Gorki’nin “Ana” oyununda, ana karakterini ilk canlandıran kadın olan Meral Niron, çok sayıda film ve dizide de rol aldı. Bertolt Brecht’in “Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti”, “Komün Günleri” ve “Tak-Tik” oyunları, Nâzım Hikmet’in “Ferhat ile Şirin”i, Vasıf Öngören’in “Asiye Nasıl Kurtulur?” adlı oyunu başta olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.



Yılmaz Güney’in senaryosunu cezaevinde yazdığı, Zeki Ökten’in yönettiği 1978 yapımı “Sürü” ve 1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın’ın üstlendiği, şarkıcı Bergen’in hayatını anlatan “Acıların Kadını” adlı filmlerde yer aldı.



1993 -1999 yılları arasında gösterilen “Ferhunde Hanımlar” ile 2000-2008 yılları arasında ekrana gelen “Bizim Evin Halleri” adlı dizilerde oynadı. 6 Şubat 2012 tarihinde tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık anısına verilen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nde onur ödülüne değer görüldü.