Öz&De Yapım 7. yılında yeni oyunu Türbülans'ı izleyiciyle buluşturuyor

Evliliği hayatına bir türlü sığdıramayan çapkın bir adam..

Sadece havada değil, karada bile aklı binlerce fitin üstünde olan üç hostes...

Vodvil tekniğinin komik ve eğlenceli yapısını içinde barındıran Marc Camoletti imzalı oyun, evliliğe karşı olan Bernard’ın, nişanlım dediği ve kendi teknikleriyle idare ettiği üç hostesle sıra dışı hikayesini ele alıyor.

Ayrı hatlarda çalışan ve Bernard’la nişanlı üç hostes, havayolu şirketlerinde yapılan uçuş değişiklikleri sonucunda aynı anda soluğu Bernard’ın evinde alır. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Bernard, yakın arkadaşı Robert ve evin hizmetçisi Berthe’nin de yardımıyla işin içinde çıkmaya çalışır.

Bakalım Bernard’ın yakınlarını da dahil ettiği bu türbülans hayatında daha ne kadar devam edecektir.

Usta oyuncu Somer Karvan’ın yönettiği oyunda; Bestemsu Özdemir, Aylin Kabasakal, İlayda Çevik, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Tuğba Daştan rol alıyor.

Türbülans 27 Ekim, 11 Kasım ve 9 Aralık’ta Profilo Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşmayı bekliyor.