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23.10.2020 - 10:29 |

Öz&De Yapım 7. yılında yeni oyunu Türbülans'ı izleyiciyle buluşturuyor

Her şey yolunda giderken, hayatınızın tam ortasında hiç türbülansa girdiniz mi? Girmediyseniz eğer sizi bol kahkahalı bir türbülansa alalım.

Öz&De Yapım 7. yılında yeni oyunu Türbülans'ı izleyiciyle buluşturuyor

Evliliği hayatına bir türlü sığdıramayan çapkın bir adam..

Sadece havada değil, karada bile aklı binlerce fitin üstünde olan üç hostes...

Vodvil tekniğinin komik ve eğlenceli  yapısını içinde  barındıran Marc Camoletti imzalı oyun,  evliliğe karşı olan Bernard’ın, nişanlım dediği  ve kendi teknikleriyle idare ettiği üç hostesle  sıra dışı hikayesini  ele alıyor.

Ayrı hatlarda çalışan ve  Bernard’la nişanlı üç hostes,  havayolu şirketlerinde yapılan uçuş değişiklikleri sonucunda   aynı anda soluğu Bernard’ın evinde  alır. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Bernard, yakın arkadaşı Robert ve evin hizmetçisi Berthe’nin de yardımıyla işin içinde çıkmaya çalışır.  

Bakalım Bernard’ın yakınlarını da dahil ettiği bu türbülans hayatında daha ne kadar devam edecektir.

Usta oyuncu Somer Karvan’ın yönettiği oyunda; Bestemsu Özdemir, Aylin Kabasakal, İlayda Çevik, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Tuğba Daştan rol alıyor.

Türbülans 27 Ekim, 11 Kasım ve 9 Aralık’ta Profilo Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşmayı bekliyor.

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