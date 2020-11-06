MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Özpetek’in son filmine ödül
ABONE OL
06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Özpetek’in son filmine ödül

Yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası”, İtalya’nın önemli sinema dergisi CIAK tarafından bu yıl 35’incisi verilen Golden CIAK ödülüne değer görüldü.

Özpetek’in son filmine ödül

 

1985 yılından beri yayımlanan ve 100 bin tiraja sahip derginin okurlarının oylarıyla belirlenen ödüllerde Özpetek’in filmi En İyi Film kategorisinde ödül aldı. Filmin başrollerinde yer alan Stefano Accorsi ve Eduardo Leo, filmdeki performanslarıyla En İyi Oyuncu Ödülü’nü paylaşırken filmin “Şans Tanrıçası Diatore” ve “Ne Harika Bir Yaşam” şarkıları da En İyi Orijinal Şarkı Ödülü’ne değer görüldü. Film, arkadaşlarının çocuklarıyla birkaç gün ilgilenmelerini istemesi üzerine kaosa sürüklenen eşcinsel bir çiftin hikayesini anlatıyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

Sıradaki Haber