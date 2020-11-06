06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Özpetek’in son filmine ödül
Yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası”, İtalya’nın önemli sinema dergisi CIAK tarafından bu yıl 35’incisi verilen Golden CIAK ödülüne değer görüldü.
1985 yılından beri yayımlanan ve 100 bin tiraja sahip derginin okurlarının oylarıyla belirlenen ödüllerde Özpetek’in filmi En İyi Film kategorisinde ödül aldı. Filmin başrollerinde yer alan Stefano Accorsi ve Eduardo Leo, filmdeki performanslarıyla En İyi Oyuncu Ödülü’nü paylaşırken filmin “Şans Tanrıçası Diatore” ve “Ne Harika Bir Yaşam” şarkıları da En İyi Orijinal Şarkı Ödülü’ne değer görüldü. Film, arkadaşlarının çocuklarıyla birkaç gün ilgilenmelerini istemesi üzerine kaosa sürüklenen eşcinsel bir çiftin hikayesini anlatıyor.