Özpetek’in son filmine ödül

1985 yılından beri yayımlanan ve 100 bin tiraja sahip derginin okurlarının oylarıyla belirlenen ödüllerde Özpetek’in filmi En İyi Film kategorisinde ödül aldı. Filmin başrollerinde yer alan Stefano Accorsi ve Eduardo Leo, filmdeki performanslarıyla En İyi Oyuncu Ödülü’nü paylaşırken filmin “Şans Tanrıçası Diatore” ve “Ne Harika Bir Yaşam” şarkıları da En İyi Orijinal Şarkı Ödülü’ne değer görüldü. Film, arkadaşlarının çocuklarıyla birkaç gün ilgilenmelerini istemesi üzerine kaosa sürüklenen eşcinsel bir çiftin hikayesini anlatıyor.