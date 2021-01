Pandemi sürecinin objeleriyle ‘Yeniden birleşme’

Ansen’in 10. kişisel sergisi “Reunion”, sanatçının bugüne dek odağına güç ve insan ilişkilerini alan serilerinin bütüncül bir biçimde yansıtıldığı yeni yapıtlarını retrospektif olarak değerlendirilecek bir kurguyla izleyicisine sunuyor. Sergi, Ansen’in pek çok disiplini bir araya getirerek oluşturduğu eserlerin sahip olduğu temaya, her serisinde yeni bir boyut kazandırarak gerçekleştirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor. Ansen’in 2004 yılında x-ist’te açtığı ilk kişisel sergiden bu yana dijital sanatın çerçevesini genişletmek üzere kendine has bir harman oluşturan üslubu, özellikle pandemi dönemiyle beliren ‘hızla dijitalleşen yeni dünya düzeni’ gerçeğine yıllar öncesinden kapı aralayarak bu alana plastik sanatları da dahil ediyor. Türkçeye “yeniden birleşme” olarak çevrilen “reunion” kavramı üzerinden Ansen’in kendi pratiğine dair kapsamlı bir bakış sunan eserleri, aynı zamanda sanatçının yapıtlarıyla hesaplaşma sürecine izleyiciyi ortak ediyor. İnsanın doğayla ilişkisinde aciz kaldığı noktalar, doğaya karşı takınılan umursamaz tutumun etkileri ve bireylerin doğadan bağımsız halleri üzerinden sanatçının kurguladığı sahneler yapıtlarının konusunu oluşturuyor.



Maskeler, eldivenler



Ele aldığı konunun kavramsal çerçevesi doğrultusunda malzeme seçimini yapan ve onların çağrışımlarından yola çıkan Ansen’in form ve biçim arayışı, “Reunion” serisinde pandemi sürecinin en çok kullanılan nesneleri üzerinden somutlaşıyor. Lateks eldivenler, temizlik malzemeleri, kimyasallar, tıbbi araç gereçler ve tıraş köpüğü gibi maddelerin kullanıldığı bu seride onların yapısal özellikleri kompozisyonlarının kurgusuna dahil oluyor. Her eserin sahip olduğu renk armonisi ise sanatçının eserin sahip olduğu temaya yaklaşımına dair ipuçları veriyor.

Ansen’in 10. kişisel sergisi “Reunion” 21 Ocak - 06 Mart 2021 tarihleri arasında x-ist’te görülebilecek.