Parazit, Oscar gecesine damga vurdu
92. Akademi Ödülleri sahipleri açıklandı.. Oscar heykelleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Gecenin yıldızı, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ödülünü kazanan Güney Kore yapımı Parazit oldu. Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucaklamış oldu. Diğer bir ilk de En İyi Film ve En İyi Yabancı Film ödüllerinin aynı yapıma gitmesi oldu. Gecenin bir diğer sürpriziyse törende sahne alan Eminem oldu.
92. Akademi Ödülleri tarihi anlara sahne oldu. Yılın en çok beklenen sinema ödülleri sahiplerini Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu.
Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucakladı. Bunun yanı sıra tarihte ilk defa En İyi Film ve En İyi Yabancı Film ödülleri aynı yapıma gitti.
İşte 92. Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan yapımlar:
EN İYİ FİLM
- Ford v Ferrari (Disney/Fox)
- The Irishman (Netflix)
- Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
- Joker (Warner Bros.)
- Little Women (Sony)
- Marriage Story (Netflix)
- 1917 (Universal)
- Once Upon a Time in Hollywood (Sony)
- Parasite (Neon)
ÖDÜLÜ KAZANAN
"Parasite"
En İyi Kadın Oyuncu
- Cynthia Erivo, "Harriet"
- Saoirse Ronan, "Little Women"
- Scarlett Johansson, "Marriage Story"
- Charlize Theron, "Bombshell"
- Renee Zellweger, "Judy"
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Renee Zellweger, "Judy"
En İyi Erkek Oyuncu
- Antonio Banderas, "Pain and Glory"
- Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"
- Adam Driver, "Marriage Story"
- Joaquin Phoenix, "Joker"
- Jonathan Pryce, "The Two Popes"
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Joaquin Phoenix, "Joker"
En İyi Yönetmen
- Bong Joon-ho, "Parasite"
- Todd Phillips, "Joker"
- Sam Mendes, "1917"
- Martin Scorsese, "The Irishman"
- Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"Laure
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Bong Joon-ho, "Parasite"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"
- Al Pacino, "The Irishman"
- Joe Pesci, "The Irishman"
- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"
- Anthony Hopkins, "The Two Popes"
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Laura Dern, "Marriage Story"
- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"
- Florence Pugh, "Little Women"
- Margot Robbie, "Bombshell"
- Kathy Bates "Richard Jewell"
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Laura Dern, "Marriage Story"
En İyi Yabancı Dilde Film
- "Corpus Christi" (Polonya)
- "Honeyland" (Makedonya)
- "Les Miserables" (Fransa)
- "Pain and Glory" (İspanya)
- "Parasite" (Güney Kore)
ÖDÜLÜ KAZANAN
- "Parasite" (Güney Kore)
En İyi Ses Kurgusu
- Ford v Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Star Wars: The Rise of Skywalker
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Ford v Ferrari
En İyi Özgün Müzik
- Hildur Gudnadottir (Joker)
- Alexandre Desplat (Little Women)
- Randy Newman (Marriage Story)
- Thomas Newman (1917)
- John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Hildur Gudnadottir (Joker)
En İyi Kısa Animasyon Film
- Dcera (Daughter)
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Hair Love
En İyi Kısa Film
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbours' Window
- Saria
- A Sister
ÖDÜLÜ KAZANAN
- The Neighbours' Window
En İyi Belgesel
- American Factory
- The Cave
- The Edge of Democracy
- For Sama
- Honeyland
ÖDÜLÜ KAZANAN
- American Factory
En İyi Animasyon Film
- How to Train Your Dragon: The Hidden World
- I Lost My Body
- Klaus
- Missing Link
- Toy Story 4
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Toy Story 4
En İyi Uyarlama Senaryo
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- The Two Popes
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Jojo Rabbit
En İyi Ses Miksajı
- Ad Astra
- Ford v Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
ÖDÜLÜ KAZANAN
- 1917
En İyi Görüntü Yönetmenliği
- The Irishman
- Joker
- The Lighthouse
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
ÖDÜLÜ KAZANAN
- 1917
En İyi Orijinal Şarkı
- Toy Story 4
- Rocketman
- Breakthrough
- Frozen 2
- Harriet
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Rocketman
En İyi Görsel Efekt
- Avengers: Endgame
- The Irishman
- The Lion King
- 1917
- Star Wars: The Rise of Skywalker
ÖDÜLÜ KAZANAN
- 1917
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Parasite
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Once Upon a Time... in Hollywood
En İyi Kurgu
- Ford v Ferrari
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Parasite
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Ford v Ferrari
En İyi Saç ve Makyaj
- Bombshell
- Joker
- Judy
- Maleficent: Mistress of Evil
- 1917
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Bombshell
En İyi Kostüm Tasarımı:
The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson
Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo
Joker - Mark Bridges
Little Women - Jacqueline Durran
Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips
ÖDÜLÜ KAZANAN
Little Women - Jacqueline Durran
En İyi Orijinal Senaryo
- Knives Out
- Marriage Story
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Parasite
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Parasite
En İyi Kısa Belgesel
- In The Absence
- Learning to Skateboard In A Warzone
- Life Overtakes Me
- St. Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
ÖDÜLÜ KAZANAN
- Learning to Skateboard In A Warzone