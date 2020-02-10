Parazit, Oscar gecesine damga vurdu

92. Akademi Ödülleri tarihi anlara sahne oldu. Yılın en çok beklenen sinema ödülleri sahiplerini Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu.

Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucakladı. Bunun yanı sıra tarihte ilk defa En İyi Film ve En İyi Yabancı Film ödülleri aynı yapıma gitti.

İşte 92. Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan yapımlar:

EN İYİ FİLM

- Ford v Ferrari (Disney/Fox)

- The Irishman (Netflix)

- Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

- Joker (Warner Bros.)

- Little Women (Sony)

- Marriage Story (Netflix)

- 1917 (Universal)

- Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

- Parasite (Neon)

ÖDÜLÜ KAZANAN

"Parasite"

En İyi Kadın Oyuncu

- Cynthia Erivo, "Harriet"

- Saoirse Ronan, "Little Women"

- Scarlett Johansson, "Marriage Story"

- Charlize Theron, "Bombshell"

- Renee Zellweger, "Judy"

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Renee Zellweger, "Judy"

En İyi Erkek Oyuncu

- Antonio Banderas, "Pain and Glory"

- Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Adam Driver, "Marriage Story"

- Joaquin Phoenix, "Joker"

- Jonathan Pryce, "The Two Popes"

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Joaquin Phoenix, "Joker"

En İyi Yönetmen

- Bong Joon-ho, "Parasite"

- Todd Phillips, "Joker"

- Sam Mendes, "1917"

- Martin Scorsese, "The Irishman"

- Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"Laure

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Bong Joon-ho, "Parasite"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

- Al Pacino, "The Irishman"

- Joe Pesci, "The Irishman"

- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Anthony Hopkins, "The Two Popes"

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

- Laura Dern, "Marriage Story"

- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

- Florence Pugh, "Little Women"

- Margot Robbie, "Bombshell"

- Kathy Bates "Richard Jewell"

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Laura Dern, "Marriage Story"

En İyi Yabancı Dilde Film

- "Corpus Christi" (Polonya)

- "Honeyland" (Makedonya)

- "Les Miserables" (Fransa)

- "Pain and Glory" (İspanya)

- "Parasite" (Güney Kore)

ÖDÜLÜ KAZANAN

- "Parasite" (Güney Kore)

En İyi Ses Kurgusu

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Star Wars: The Rise of Skywalker

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Ford v Ferrari

En İyi Özgün Müzik

- Hildur Gudnadottir (Joker)

- Alexandre Desplat (Little Women)

- Randy Newman (Marriage Story)

- Thomas Newman (1917)

- John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Hildur Gudnadottir (Joker)

En İyi Kısa Animasyon Film

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Hair Love

En İyi Kısa Film

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbours' Window

- Saria

- A Sister

ÖDÜLÜ KAZANAN

- The Neighbours' Window

En İyi Belgesel

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

ÖDÜLÜ KAZANAN

- American Factory

En İyi Animasyon Film

- How to Train Your Dragon: The Hidden World

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Toy Story 4

En İyi Uyarlama Senaryo

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- The Two Popes

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Jojo Rabbit

En İyi Ses Miksajı

- Ad Astra

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

ÖDÜLÜ KAZANAN

- 1917

En İyi Görüntü Yönetmenliği

- The Irishman

- Joker

- The Lighthouse

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

ÖDÜLÜ KAZANAN

- 1917

En İyi Orijinal Şarkı

- Toy Story 4

- Rocketman

- Breakthrough

- Frozen 2

- Harriet

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Rocketman

En İyi Görsel Efekt

- Avengers: Endgame

- The Irishman

- The Lion King

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

ÖDÜLÜ KAZANAN

- 1917

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Once Upon a Time... in Hollywood

En İyi Kurgu

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Parasite

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Ford v Ferrari

En İyi Saç ve Makyaj

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maleficent: Mistress of Evil

- 1917

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Bombshell

En İyi Kostüm Tasarımı:

The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips

ÖDÜLÜ KAZANAN

Little Women - Jacqueline Durran

En İyi Orijinal Senaryo

- Knives Out

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Parasite

En İyi Kısa Belgesel

- In The Absence

- Learning to Skateboard In A Warzone

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha

ÖDÜLÜ KAZANAN

- Learning to Skateboard In A Warzone



