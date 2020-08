‘Parlayan yıldızlar’ Beyoğlu Sineması’nda

Programda, Altyazı yazarlarının katılacağı iki söyleşi de yer alıyor. Seçkideki filmlerden biri Trey Edward Shults imzalı “Gece Gelen / It Comes at Night” (2017), ölümcül bir salgının insanlığı tehdit ettiği yakın bir gelecekte, ailesini korumak için bir düzen kuran Paul’u merkeze alıyor. Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes’in ikinci uzun metrajı “Monos” (2019), bir grup çocuk askere odaklanan bir yapım. Gösterilecek diğer bir film, László Nemes’in Cannes Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü kazanan filmi “Saul’un Oğlu / Son of Saul”. Gösterimlerin yanı sıra, bugün saat 19.00’da Aslı Ildır ile “Korkuda Zamanın Ruhu”; yarın saat 18.00’da ise Ekrem Buğra Büte ile “Düşünülmeyeni Filmlerle Düşünmek” isimli söyleşiler de gerçekleştirilecek.