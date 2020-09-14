‘Patara Yılı’nda antik kent çalışmaları hızlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Likya Birliği ve Eyaleti’nin başkenti Patara’da kazılar, 2009’dan bu yana Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğinde sürdürülüyor. Patara Antik Kenti’ndeki yaşam izleri, şimdilik milattan 4 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Ancak M.Ö. 8. binyıla iz veren bulguların olduğu ve kalıntıların M.S. 14. yüzyıla kadar kesintisiz olarak takip edilebiliyor.



Patara; tümü ayakta duran tiyatrosu, liman caddesi, liman tapınağı, liman deposu, Tepecik erken yerleşimi, farklı dönemlerde inşa edilen çiftli surları, Delikkemer aquaduktu, beş hamam yapısı, bazilikası, 10 kilisesi, 10 tapınak mezarı, yüzyılın yazıtbilim anıtı denilen Yol Anıtı/Monumentum Patarense’sinin de aralarında olduğu yapılarla Anadolu’nun önemli antik kentleri arasında yer alıyor. Şimdiye kadar Meclis Binası, Tiyatro, Kent Kapısı ve Liman Caddesi’nin restore edildiği Patara’da; Suriçi Kilisesi, Bazilika, Mezar Kilisesi, Markia Mezarı ise koruma çalışmaları gerçekleştirilen diğer yapılar arasında bulunuyor. Kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği antik kentte, 2000 yıllık deniz feneri de orijinal taş malzemeleri ile yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. 1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu’nun onarım, güçlendirme, restorasyon ve müzeleştirme projesi eylül ayı sonunda başlayacak. Tiyatro, Karşılama Merkezi, çevre düzeni ve antik kentin aydınlatması kapsamında yapılan uygulamalar ise tamamlandı.



