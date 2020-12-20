Paul McCartney’den aşı sözü

The Sun gazetesinde yer alan habere göre 78 yaşındaki McCartney, 75 yaşın üzerinde olup aşı vurulmaya uygun üçüncü grup arasında yer alıyor. Müzisyen, bu yıl pandemi sebebiyle pek çok konserin ve festivalin iptal olmasının ardından mümkün olan en kısa sürede sahneye dönmek istediğini belirtti. Pandemi döneminde yazıp kaydettiği yeni albümü “McCartney III”ü tanıtan müzisyen, “Aşı bizi koronavirüsten kurtacak. Bunun üstesinden geleceğimizi biliyorum ve aşı harika bir haber. İzin verilir verilmez yaptıracağım” diye sözlerine ekledi.



