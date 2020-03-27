Paul’un hayali Cobain’i oynamak

NME dergisine bir röportaj veren Aaron Paul, hayalindeki rolden bahsetti. Sinema perdesinde ölümsüzleştirmek istediği rolün Kurt Cobain’i canlandırmak olduğunu söyleyen Paul, konuyla ilgili “Los Angeles’a ilk taşındığımda Kurt Cobain’e neler olduğunu biraz düşündüm ve Nirvana’yı sevdiğimi anladım. ‘Smells Like Teen Spirit’ kendi paramla aldığım ilk albümlerden biriydi ve bu nedenle Kurt Cobain’i oynamanın ilginç olabileceğini düşündüm” açıklamasında bulundu.