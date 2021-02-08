Peggy Lee’yi Michelle Williams canlandıracak

“Fever”, Peggy Lee’nin biyografisi olarak dikkat çekiyor. Filmin senaryosunu “Quills” ile Altın Küre adalığı kazanan, tiyatro yazarı Doug Wright kaleme alıyor. “Fever”ın çekimlerine ne zaman başlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. 2002 yılında 81 yaşında hayatını kaybeden Lee, 70 yıla uzanan kariyerinden cazdan rock’n roll’a birçok türde çalışmasının yanı sıra oyunculuk alanındaki başarısıyla da tanınıyordu.