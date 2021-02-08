08.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Peggy Lee’yi Michelle Williams canlandıracak
Aralarında “I’m Not There” ve “Carol” gibi filmlerle tanınan ABD sinemasının önemli isimlerinden Todd Haynes’in yeni filmi “Fever”da, müzik ve sinema dünyasının önemli ismi Peggy Lee’ye Michelle Williams’ın canlandıracağı açıklandı.
“Fever”, Peggy Lee’nin biyografisi olarak dikkat çekiyor. Filmin senaryosunu “Quills” ile Altın Küre adalığı kazanan, tiyatro yazarı Doug Wright kaleme alıyor. “Fever”ın çekimlerine ne zaman başlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. 2002 yılında 81 yaşında hayatını kaybeden Lee, 70 yıla uzanan kariyerinden cazdan rock’n roll’a birçok türde çalışmasının yanı sıra oyunculuk alanındaki başarısıyla da tanınıyordu.