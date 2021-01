Pekinellere Alman nişanı

Güher ve Süher Pekinel, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kültür sanat alanında verdiği Liyakat Nişanı ile taltif edildi. Almanya’nın 1951 yılından bu yana kültür sanat alanında global diyaloğu güçlendiren katkıları sebebiyle alanında sıra dışı kişiliklere verdiği Liyakat Nişanı’na değer görülen Pekineller, önceki akşam ödül haberini basın mensuplarıyla paylaşmak için basın toplantısı düzenle. Toplantının moderatörlüğünü Arzu Demirer üstlendi ve Pekinellerin normal şartlarda ödülü Almanya’da alacağını, ancak pandemi sebebiyle geçen pazartesi İstanbul Alman Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törende aldıklarını belirtti. Ardından da törenin videosunu paylaştı. Törende, Güher ve Süher Pekinel ödüllerini Başkonsolos Johannes Regenbrecht’ten aldı. Regenbrecht, ödülü verirken Pekineller’in uzun yıllardır Türkiye ve Almanya arasında kültürel köprüler oluşturduklarını söyledi. Güher Pekinel yaptığı konuşmada ise “Bu ödül vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak hayatımınızın geri kalanında her zaman bizi motive edecek. Müzik, zenginliğiyle her ruhu kucaklayan, her şeyin ötesinde bir dünya dili” dedi.



‘Sıradışı’ nesle destek



47 yıldır müzisyenlik yapan Güher ve Süher Pekinel, 15 yıldır da genç neslin eğitimine katkıda bulunuyorlar. Pekineller, toplantıda Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler, Güher&Süher Pekinel Anadolu ORFF Müzik Eğitimi ve TEVİTÖL GS Pekinel Müzik Bölümü gibi eğitim projeleri hakkında da bilgi verdi. Pekineller, Türkiye’den seçilen genç müzisyenleri dünya standartlarında kariyer yapmaları konusunda bu projelerde destekliyor. Projelere başvuran gençler, üç etapta seçilerek Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’e katılıyor. Süher Pekinel, bu eğitimlerle ilgili, “Burada gelişen özgüvenleri sayesinde özgürlüklerini keşfediyorlar. Bunu da müzik aracılığıyla yapıyorlar” dedi. Süher Pekinel Anadolu Müzik Eğitimi’nin asıl hedefinin Türkiye’de müzik eğitiminin anaokulundan itibaren tekrar müfredata kazandırılması ve en önemli müzik eğitimi pedagojilerinin Anadolu’nun devlet okullarında çocuklara ulaştırılabilmesi olduğunun altını çizdi. Pekinel, son 4 yılda 2 binin üstünde çocuğa ulaştıklarını da vurguladı. Güher ve Süher Pekinel, son olarak IQ’ları 130’un üzerinde üstün zekalı gençlerin öğretim gördüğü ve bu gençlerin müzik disipliniyle akademik kariyer ve üniversite hayatlarına katkı sağladıkları “TEVİTÖL GS Pekinel Müzik Bölümü” hakkında bilgi verdi.