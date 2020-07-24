PEN Türkiye’nin Temmuz seçkisi: Ağaoğlu’nun tüm yapıtları ‘ayın kitabı’

PEN Türkiye Yazarlar Derneği temmuz ayı kitaplarının, 14 Temmuz’da hayata veda eden yazar Adalet Ağaoğlu’nun tüm eserleri olduğunu duyurdu. PEN Türkiye, Ağaoğlu’nun eserlerinin temmuz ayının kitapları olarak belirlenme gerekçesini özetle şöyle açıkladı: “Cumhuriyetin daha da cumhuriyet olması, demokrasiyle güç, anlam ve bütünlük kazanması için yazan, çizen, çalışan, üreten her kadın, cumhuriyet romancısıdır, cumhuriyet kadınıdır, cumhuriyet belleğidir. Behice Boran da, Sevgi Soysal da, Necmiye Alpay da, Adalet Ağaoğlu da. Cumhuriyet edebiyatımızı ‘Dar Zamanlar’da da yetkinliğe ulaştıran sevgili Adalet Ağaoğlu’nun tüm yapıtlarını Temmuz için ‘Ayın Kitabı’ seçtiğimizi bildirmekten onur duyarız.”