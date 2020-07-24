MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri PEN Türkiye’nin Temmuz seçkisi: Ağaoğlu’nun tüm yapıtları ‘ayın kitabı’
ABONE OL
24.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

PEN Türkiye’nin Temmuz seçkisi: Ağaoğlu’nun tüm yapıtları ‘ayın kitabı’

PEN Türkiye Yazarlar Derneği temmuz ayı kitaplarının, 14 Temmuz’da hayata veda eden yazar Adalet Ağaoğlu’nun tüm eserleri olduğunu duyurdu.

PEN Türkiye’nin Temmuz seçkisi: Ağaoğlu’nun tüm yapıtları ‘ayın kitabı’

PEN Türkiye Yazarlar Derneği temmuz ayı kitaplarının, 14 Temmuz’da hayata veda eden yazar Adalet Ağaoğlu’nun tüm eserleri olduğunu duyurdu. PEN Türkiye, Ağaoğlu’nun eserlerinin temmuz ayının kitapları olarak belirlenme gerekçesini özetle şöyle açıkladı: “Cumhuriyetin daha da cumhuriyet olması, demokrasiyle güç, anlam ve bütünlük kazanması için yazan, çizen, çalışan, üreten her kadın, cumhuriyet romancısıdır, cumhuriyet kadınıdır, cumhuriyet belleğidir. Behice Boran da, Sevgi Soysal da, Necmiye Alpay da, Adalet Ağaoğlu da. Cumhuriyet edebiyatımızı ‘Dar Zamanlar’da da yetkinliğe ulaştıran sevgili Adalet Ağaoğlu’nun tüm yapıtlarını Temmuz için ‘Ayın Kitabı’ seçtiğimizi bildirmekten onur duyarız.” 

İmam kendini asan genci son anda kurtardı!Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, caminin avlusunda gölgeliğe kendini iple asan gencin hayatını imam kurtardı. Genç tedaviye alınırken, imam İlhan Akar vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu alarm veren 7 şehri açıklayarak duyurdu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu alarm veren 7 şehri açıklayarak duyurdu

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Bayramda yağsız etleri tercih edin

Bayramda yağsız etleri tercih edin

Sıradaki Haber