PEN’den ayın kitabı: Baldwin’in eserleri

PEN’in karar metni ise şöyle duyuruldu: “Baldwin’in romanları ve ırkçılığa karşı manifesto niteliğindeki ‘The Fire Next Time- Bundan Sonrası Ateş’ (Yapı Kredi Yayınları) sadece ırk ayrımına değil, her türlü ayrımcılığa karşıdır. Bu seçimle Minneapolis kentinde polisin orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd olayı ile onu izleyen polis şiddeti olaylarına ve o günden bu güne A.B.D.’de ve diğer ülkelerde yükselen ırkçılığa, despotizme ve şiddete de dikkat çekiyoruz. Ama her ülkenin kendi ‘ırkçılığıyla’ yüzleşmesi gerektiğinin de altını çizmek istiyoruz.”

Metin’de Baldwin 1961’de İstanbul’a geldiği ve gelişinden üç yıl önce New York’ta dost olduğu Engin Cezzar ile Gülriz Sururi’nin evinde kaldığı bilgisi yer aldı. Metin şu cümlelerle devam etti: “Yıllarca kaldığı Paris’ten 13 yıl sonra sığındığı İstanbul onun ülkesi dışındaki ikinci şehri olmuştu. Yaşar Kemal’e, ‘İstanbul’da kendimi özgür hissediyorum,’ demişti. O da ‘Amerikalı olduğun için,’ diye cevaplamıştı.

1968’de Paris’te yaşadığı yılların onu ‘kendi zihnimin paranoyası olmayıp da her polisin, her patronun, herkesin yüzünde görünen gerçek toplumsal tehlikeden’ kurtarmış olduğunu söyleyecekti. Raoul Peck’in yazardan alıntılarla dolu filmi ve kitabı ‘I’m Not Your Negro/Ben Senin Zencin Değilim’ (Kırmızı Kedi Yayınları) haziranda çıkacak ve James Baldwin sesini bir kez daha bize duyuracak. PEN olarak her türlü ayrımcılığa hep karşıyız, karşı olacağız.”