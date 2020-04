Performans sanatı evlerin salonunda

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu insan yaklaşık bir aydır kendini evinde izole etti. Bu süreçte geçici bir süreyle ara verilen sanatsal etkinlikler de evlere taşınıyor. Online konserler, sergiler, oyunlar, filmler son dönemde öne çıkanlar. Bunlara ek olarak yerli ve yabancı performans sanatçıları da sanatları aracılığıyla umut aşılamaya devam ediyor.

Hareket Atölyesi Topluluğu



Zeynep Günsür tarafından 1999 yılında kurulan Hareket Atölyesi de aralarında daha önce İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk olmuş “Ahhval”, “Kül Kadın” ve “Ruhiye”nin de bulunduğu pek çok performansı önceki günlerde internet sitesi üzerinden sanat severlere sunmaya başladı. Farklı yaşlardan ve altyapılardan kişilerin farklı disiplinler içinde araştırma yapmak için bir araya geldikleri topluluğun 2003 yılına ait “Ülke” adlı perfomans filmini de mutlaka izleyin.



“Akış/Flux” online yayınlanıyor



Geçici bir süreyle kapanan SSM ise performans sanatının öncülerinden Marina Abramovic’in Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektifini içeren “Akış/Flux” adlı sergisinde yer alan performanslarını online olarak izleyicilerine sunuyor. Aralarında Nezahat Ekici, İlyas Odman, Şebnem Dönmez ve Dilek Champs’ın da bulunduğu pek çok sanatçının yer aldığı performansları müzenin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından izlemek mümkün.

Annabel Daou



Lübnan asıllı performans sanatçısı Annabel Daou, pandemi nedeniyle insanların duyduğu endişeleri ve korkuları paylaşmak istiyor. Önceki gün başladığı performansında Daou, izleyicilerinden endişelerini anlatmalarını ve ardından da bir zaman aralığı seçerek iwillworryforyou@gmail.com adresine göndermelerini istiyor. Daha sonra ise Daou bu gönderilen eleştirilerden ve zaman aralığından birini seçerek el yapımı bir ‘endişe tesbihi’ ile dairesinin içinde yürüyecek.



12 saatten fazla sürecek performans Galeria Tanja Wagner’ın ve Signs and Symbols adlı Instagram hesabında Amerika saati ile akşam 18.00’den sabah 6.00’ya kadar canlı olarak yayınlanacak.



Nezaket Ekici









Türk kökenli Alman performans sanatçısı Nezaket Ekici, önceki günlerde sosyal medya aracılığıyla bir performans dizisi başlattı. Ekici, “Monday to Sunday” ismini verdiği performansını Instagram hesabı üzerinden yedi gün boyunca takipçileriyle paylaştı. Ekici, bu performanslarında her gün 1 saat boyunca kulaklığını takarak dans etti ve izleyicisini kendine özgü dans hareketleriyle dans etmesi için teşvik etti.



Tracey Emin









Tracey Emin ise karantina günlerini, Instagram günlüğü yazarak takipçileriyle paylaşıyor. Emin, günlüğünde evinin herhangi bir bölümünden ya da stüdyosundan çektiği fotoğrafları ve kısa videoları düşünceleriyle birlikte White Cube galerinin Instagram hesabından yayınlıyor. Ayrıca yine bu proje kapsamında önümüzdeki günlerde heykeltıraş Antony Gormley ve ressam Sarah Morris’in de günlüklerini takip etmek mümkün olacak.

İlyas Odman









Performans sanatçısı İlyas Odman önceki aylarda Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “Akış/Flux: Marina Abramovic + MAI” sergisinde gerçekleştirdiği “Yolluk” adlı performansını evinden yaptığı canlı yayınla sanat severlerle buluşturdu. SSM’nin internet sitesinden izlenebilen performans iki gün boyunca ve 8’er saat sürüyor. Mezopotamya kültürünün dua ritüellerinden esinlenilen bu performans, hem anlatıcının bedeninde hem de izleyicilerde gerçekleşecek sürekli bir dönüşümü vadediyor. Ayrıca Odman bu performansı dışında aralarında “Happy Happy Together” ve “Glassteps” performanslarının da yer aldığı Vimeo

hesabını da evde oturanlar için erişime açtı.