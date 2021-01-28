Performans Sanatı Pratikleri sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı (Sahne Sanatları Alanı) ile performans sanatı alanındaki ihtiyaçlardan yola çıkarak bu disiplinin gelişmesi için çalışmalarını sürdüren uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul iş birliğiyle hazırlanan performansların gösterimleri başladı. Performistanbul’un yürüttüğü “PA315 Performans Sanatı Pratikleri” dersi kapsamında Performistanbul sanatçı ve küratörlerinin mentorluğunda hazırlanan performanslar, BİLGİ’li öğrenciler tarafından sergilenecek. Hazırlanan 15 farklı performans hem fiziksel hem de online kanallar üzerinden sanatseverlerle buluşacak.

15 farklı performans sergilenecek

Üniversitelerde performans sanatı bölümlerinin açılması, genç, yeni performans sanatçılarının yetişmesi, bu alanda araştırmaların yapılıp disiplinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Performistanbul ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, pratik bazlı derslerde performans sanatçıları ile öğrencileri buluşturdu. Dönem boyu Performistanbul’un 10 farklı sanatçısı ve küratörleri; Batu Bozoğlu, İ. Ata Doğruel, Dila Yumurtacı, Ebru Sargın L., Ekin Bernay, Özlem Ünlü, Gülhatun Yıldırım, Aslı Dinç, Leman Sevda Darıcıoğlu, MK Yurttaş, Simge Burhanoğlu, Azra İşmen ile birebir çalışma fırsatı bulan BİLGİ’li öğrenciler 15 farklı performans hazırladı.

Öğrenciler, Performistanbul sanatçılarının daha önce gerçekleştirdikleri performansları, birebir sanatçılarla beraber kendi bedenleri üzerinde deneyimlediler. Sanatçılar kendi pratiklerinden esinlenerek tasarladıkları egzersizlerle, öğrencilerle etkileşime geçtiler. Böylece öğrenciler performans sanatındaki farklı pratikleri uygulamalı olarak öğrenme ve ardından tartışma imkânı buldular.

“PA315 Performans Sanatı Pratikleri” dersi kapsamında her öğrenci bireysel projesi için Performistanbul platformundan bir mentor seçerek çalıştı. Ortaya çıkan 15 farklı projede; Elif Okyay, Tolga Cuğ, Görkem Celayir, Tanya Arısoy, Hasan Eflatun Akay, Altınay Kapsız, İris Göğüsgeren, Göksu Göker, Ayşin Can, Ece Devrim Küreksiz, Bilge Yüceer, Zeynep Su Topal, Gülce Bulduk, Zeynep Duman ve Umut Rışvanlı’nın performansları yer alıyor. Hem çeşitli dijital platformlar üzerinden hem de fiziksel olarak izleyiciye açık hayata geçecek performanslar, 24 Ocak - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Performans programı:

Ömrüm Geçsin Diye Oyalanırken…,

Elif Okyay,

24.01.2021,

08:22-18:12, Canlı Yayın (Youtube),

Mentor: Simge Burhanoğlu, Azra İşmen

Tahterevalli

Tolga Cuğ,

25.01.2021-29.01.2021,

12:00-15:00,

Performistanbul Bahçesi,

Mentor: Batu Bozoğlu

Seni izliyor olacağım

Görkem Celayir,

26.01.2021, 10:00 - 02.02.2021, 10:00,

Mentor: İ. Ata Doğruel

Üç,

Tanya Arısoy,

26.01.2021,

16.00, Canlı Yayın (Zoom),

Mentor: Dila Yumurtacı

432Hz Theory

Hasan Eflatun Akay,

27.01.2021,

21.00, Canlı Yayın (Instagram),

Mentor: Simge Burhanoğlu

Ne’den Korkuyorsun?

Altınay Kapsız,

28.01.2021,

14.00, Canlı Yayın (Instagram),

Mentor: Ekin Bernay

Hepimiz bir gün, batımı

İris Göğüsgeren,

28.01.2021-28.02.2021, Gün Batarken,

Canlı Yayın (Instagram),

Mentor: Özlem Ünlü

Bir Su, Bir Nefes

Göksu Göker,

29.01.2021, 08.00, Canlı Yayın (Zoom),

Mentor: Gülhatun Yıldırım

Görün-meyenler

Ayşin Can,

29.01.2021,

22.00, Canlı Yayın (Instagram),

Mentor: Ekin Bernay

Kaçırmasam olur mu?

Ece Devrim Küreksiz,

29.01.2021, 17.00-19.00,

Performistanbul,

Mentor: Özlem Ünlü

Köklenmek

Bilge Yüceer,

29.01.2021,

16:00-17:00, Maçka Parkı,

Mentor: Leman Sevda Darıcıoğlu

Dedemden öğrendim/silahsız yürümek,

Zeynep Su Topal,

30.01.2021,

15:00,Canlı yayın-mobeseizle.instagram,

Mentor: Batu Bozoğlu

Noktasız Bol Virgüllü,

Gülce Bulduk,

30.01.2021,

21:00, Canlı Yayın (instagram),

Mentor: Dila Yumurtacı

…Çünkü Bilmeni İstiyorum,

Zeynep Duman,

30.01.2021,

00.00, Discord,

Mentor: Dila Yumurtacı

Umutsu,

Umut Rışvanlı,

30.01.2021,

süresiz, Instagram,

Mentor: MK Yurttaş