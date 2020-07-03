Picasso’nun ‘ilham kaynağı’ müzayedede

The Guardian’da yer alan habere göre Picasso’nun 1931 yılında Walter’la ilişkisinin gizli olduğu dönemde yaptığı bu portre, 20’inci yüzyılın en büyük aşklarından birine de ışık tutuyor.



Dönüm noktası



Ressamın torunu Olivier Widmaier Picasso, ressamın Walter ile tanıştığında mutsuz bir evliliği olduğunu söylüyor. Olivier Widmaier Picasso, bu ilişkinin ressamın kariyerinin en büyük eserleri olarak kabul edilen tablolara, çizimlere ve heykellere ilham verdiğini de belirtiyor. Müzayede evi tarafından 6 milyon sterlin ile 9 milyon sterlin arasında alıcı bulacağı tahmin edilen “Femme Endormie” adlı portre, 28 Temmuz’da açık artırmaya sunulacak.



