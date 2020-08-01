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01.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Picasso’nun sevgilisine 7 milyon 316 bin sterlin

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese Walter’ı resmettiği ve daha önce hiç görülmemiş karakalem çizimi, ilk kez Sotheby’s Müzayede Evi tarafından önceki gün açık artırmaya sunuldu.

Picasso’nun sevgilisine 7 milyon 316 bin sterlin

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese Walter’ı resmettiği ve daha önce hiç görülmemiş karakalem çizimi, ilk kez Sotheby’s Müzayede Evi tarafından önceki gün açık artırmaya sunuldu. Picasso’nun 1931 yılında Walter’la ilişkisinin gizli olduğu dönemde yaptığı ve 20’inci yüzyılın en büyük aşklarından birine de ışık tutan “Femme Endormie” adlı portre, 7 milyon 316 bin 750 sterline alıcı buldu. Ressamın torunu Olivier Widmaier, Picasso ve Walter’ın ilişkisinin Picasso’nın  kariyerinin en büyük eserleri olarak kabul edilen tablolara, çizimlere ve heykellere ilham verdiğini belirtmişti. 

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