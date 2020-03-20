Piyanist Gündemir’e veda

Fazıl Say, Gündemir’in ölümünün ardından sosyal medya hesaplarından şunları paylaştı: “Sevgili Selçuk Gündemir hocamız, çok değerli piyanist ve nice piyanistin hocası, kaldığı bakımevinde bu sabah vefat etti. Başımız sağ olsun, nurlar içinde yatsın, 14 yıl önce giden eşi, hocam Kâmuran Bey’in yanındadır şimdi, tekrar kavuştular. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.”