20.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Piyanist Gündemir’e veda
Piyanist Prof. Selçuk Nisa Gündemir, hayata veda etti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan emekli olan öğretim üyesi Gündemir, Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin simge isimlerindendi.
Fazıl Say, Gündemir’in ölümünün ardından sosyal medya hesaplarından şunları paylaştı: “Sevgili Selçuk Gündemir hocamız, çok değerli piyanist ve nice piyanistin hocası, kaldığı bakımevinde bu sabah vefat etti. Başımız sağ olsun, nurlar içinde yatsın, 14 yıl önce giden eşi, hocam Kâmuran Bey’in yanındadır şimdi, tekrar kavuştular. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.”
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.