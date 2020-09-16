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16.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Plaklar, ilk kez CD’den çok sattı

The Recording Industry Association of America’nın verilerine göre plaklar, Amerika’da 1980’lerden beri ilk kez CD’lerden daha fazla satıldı.

Plaklar, ilk kez CD’den çok sattı

The Guardian’da yer alan habere göre kayıtlı müzik endüstrisinde 2020’nin ilk yarısına ilişkin bir raporda 232 milyon dolarlık plak gelirleri, toplam fiziksel gelirlerin yüzde 62’siydi ve 1980’lerden bu yana böyle bir dönemde plak satışları ilk kez CD’leri geçtiği belirtildi. Ayrıca raporda, plakların kaydedilen toplam müzik gelirinin yalnızca yüzde 4’ünü oluşturduğu da yer alıyor. 

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