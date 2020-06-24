Puccini dinleyen bitkiler sağlıkçılara gidecek

The Washington Post’ta yer alan habere göre The UceLi Quartet, insanlar yerine bin 193 bitki için Giacomo Pucci’nin “I Crisantemi” adlı eserini çaldı. Sekiz dakika süren konser aynı zamanda insanların da izlemesi için opera binasının internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Etkinlik, pandemi döneminde doğadan ilham aldığını söyleyen İspanyol sanatçı Eugenio Ampudia tarafından tasarlandı. Ampudia, “Birçok kuşun şarkı söylediğini duydum. Bahçemdeki ve dışarıdaki bitkiler hızla büyüyordu. Şüphesiz ki belki şimdi insanlarla ve doğayla çok yakın ilişki kurabileceğimi düşündüm” dedi. Ayrıca sanatçı, ‘seyirci’ bitkileri, pandemi sırasında gösterdikleri çabalara teşekkür olarak sağlık çalışanlarına hediye edeceklerini de belirtti.