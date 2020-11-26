Pusula'nın yeni teklisi yayında

z ve müziği solist Mehmet Ali Akın'a, düzenleme, prodüksiyon ve gitarları Yunus Emre Tokmak'a ait olan parçada, Pusula ekibinden davulda Özgür Şirin, bas gitarda Mustafa Ülke ve gitarda Selim Korkmaz yer alıyor.

Karanlık bir dokusu olan "Son Şarkım" bir müzisyen gözünden ölümü anlatırken aynı zamanda klibiyle kadın cinayetlerine de dikkat çekmekte. Rock soundunun elektronik öğelerle harmanlandığı şarkı Bodrum Zeus Müzik Stüdyosunda kaydedildi. Miksi Anıl Çifter, Masteringi Barış Büyük tarafından tamamlandı.

Kadın cinayetlerine vurgu yapan klip Onur Medya yapımcılığında Orçun Bozer tarafından çekildi. Muğla'nın Milas ilçesinin tarihi sokakları ve yapılarının yer aldığı klip, Pusula'nın Youtube kanalında yayınlandı. "Son Şarkım" ile birlikte yolculuğuna devam eden Pusula, bir yandan pandemi sürecinde yeni şarkılarla da hız kesmeden karşınıza olacak.