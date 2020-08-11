11.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Queen’in fotoğraflarından oluşan kitap yayımlanacak
Uzun yıllardır İngiliz grup Queen’in turne fotoğrafçılığını üstlenen Amerikalı fotoğraf sanatçısı Neal Preston, bu süreçte çektiği fotoğrafları “Queen: The Neal Preston Photographs” adlı kitapta bir araya getirdi. Art Daily’de yer alan habere göre Reel Art Press tarafından yayımlanacak kitap, 1977 ile 1986 yılları arasında grubun sahnede, sahne dışında, yolda çekilen ve daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarından oluşuyor.
Preston, Led Zeppelin ile turneye çıktıktan sonra 1977 senesinde Queen grubunun Kuzey Amerika’da gerçekleştirdiği dünya turnesine katılarak grubun turne fotoğrafçısı oldu. Ardından 1981’de Güney Amerika turnesi, 1985’te Live Aid konseri ve son olarak sa 1986’da Avrupa’daki The Magic Tour’da grupla birlikte dolaşarak fotoğraflarını çekti. Preston, “Queen bana son derece önemli bir şey öğretti: İyi sadece yeterince iyidir, harika sadece harikadır. Ancak her zaman mükemmel olmak için yer vardır” dedi. Kitap, bu yıl ekim ayında 49.95 dolara müzikseverlerle buluşacak. Kitabı almak isteyenler, Reel Art Press’in internet sitesinden önsipariş de verebilirler.
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