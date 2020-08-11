Queen’in fotoğraflarından oluşan kitap yayımlanacak

Preston, Led Zeppelin ile turneye çıktıktan sonra 1977 senesinde Queen grubunun Kuzey Amerika’da gerçekleştirdiği dünya turnesine katılarak grubun turne fotoğrafçısı oldu. Ardından 1981’de Güney Amerika turnesi, 1985’te Live Aid konseri ve son olarak sa 1986’da Avrupa’daki The Magic Tour’da grupla birlikte dolaşarak fotoğraflarını çekti. Preston, “Queen bana son derece önemli bir şey öğretti: İyi sadece yeterince iyidir, harika sadece harikadır. Ancak her zaman mükemmel olmak için yer vardır” dedi. Kitap, bu yıl ekim ayında 49.95 dolara müzikseverlerle buluşacak. Kitabı almak isteyenler, Reel Art Press’in internet sitesinden önsipariş de verebilirler.