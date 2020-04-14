Radiohead arşivinden her hafta bir konser

Grup kararını “Şu sıralar evde geçireceğiniz sakin gecelerin tadını çıkarmaktan başka bir şansınız yok” diye duyurdu ve Radiohead kütüphanesinden seçtikleri performansları YouTube’a taşımaya karar verdiklerini ilan etti. İlk konser videosu, 2000 yılında İrlanda’nın Dublin şehrinde geleneksel at yarışlarına ev sahipliği yapan Punchestown Racecourse’ta gerçekleşen kayıt. Bu konserin paylaşılmasının ardından Radiohead, her hafta konserlerini paylaşmayı sürdürecek.