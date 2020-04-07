radyo boğaziçi Müzik Ödülleri için geri sayım

1992’de “Türkiye’nin ilk ve en iyi üniversite radyosu” diyerek yayın hayatına başlayıp heyecanla devam eden “radyo boğaziçi”, düzenlediği organizasyonlarda daima en iyisini ve en kalitelisini yapmayı hedefliyor. Düzenlenen organizasyonlar içerisinde, hem öncesinde yaşanan oylama heyecanı hem de sonrasında yaşanan büyük coşkusu ile Boğaziçi Üniversitesi’ne damgasını vuran Müzik Ödülleri Töreni, müzik dünyasının en iyilerini ödülleriyle buluşturuyor.

Çok yoğun bir çalışma süreci geçiren “radyo boğaziçi” ekibi, 17. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri adaylarını belirledi. 1 Mart 2019 – 29 Şubat 2020 tarihleri arasında çıkan bütün albüm, single ve EP’leri dinleyip; güncel blog sitelerini, podcastleri, radyo programlarını ve festivalleri inceledi. Bu yıl ilk kez kendi siteleri, www.rbmuzikodulleri.com, üzerinden gerçekleştirecekleri oylama, 8 Nisan Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra tüm Türkiye’den müzikseverlere ulaşacak. Yaz aylarına kadar devam edecek oylama sürecinin ardından kazanan isimler belli olacak ve kamuoyuna duyurulacak. Ödüller, kazanan isimler ve öğrencilerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi BÜMED Üst Bahçe’nin büyüleyici atmosferinde takdim edilecek. Kazanan isimlerin sürpriz canlı performanslarını da izlemek mümkün olacak.

Türkiye’nin en kaliteli yapımlarının seçildiği bu törende, geçtiğimiz yıllarda Sertab Erener, Sıla, Kenan Doğulu, Ezhel, Göksel, Can Bonomo, Gülşen, Edis, Ceza, Mor ve Ötesi ve Okan Bayülgen gibi isimler ödül aldı.