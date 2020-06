Record Store Day yola devam ediyor

The Cure, John Prine, Brittany Howard, Thelonious Monk, Philip Glass, The Weeknd ve Charli XCX Record Store Day’in bu seneki siftahını yapacak sanatçılar arasında. Diğer günlerde Billie Eillish, Christine and the Queens, Lou Reed, Brian Eno, Paul McCartney, Fleetwood Mac, Miles Davis, Rolling Stones ve daha pek çok önemli ismin bugüne özel plakları, hatta bazılarının klasik albümlerinin daha önce hiç satışa sunulmamış versiyonları ortaya çıkacak.