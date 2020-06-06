06.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Record Store Day yola devam ediyor
Her yılın nisan ayında dünya genelinde kutlanan ve Türkiye’de de çeşitli plak dükkânları ev sahipliğinde mini bir festivale dönüşen Record Store Day pandemi dolayısıyla ertelenmişti. Plak kültürünü kutlamak ve bağımsız plak dükkanlarını korumak için düzenlenen bu etkinlik bu sene 29 Ağustos, 26 Eylül ve 24 Ekim’de olmak üzere üç etapta gerçekleşecek.
The Cure, John Prine, Brittany Howard, Thelonious Monk, Philip Glass, The Weeknd ve Charli XCX Record Store Day’in bu seneki siftahını yapacak sanatçılar arasında. Diğer günlerde Billie Eillish, Christine and the Queens, Lou Reed, Brian Eno, Paul McCartney, Fleetwood Mac, Miles Davis, Rolling Stones ve daha pek çok önemli ismin bugüne özel plakları, hatta bazılarının klasik albümlerinin daha önce hiç satışa sunulmamış versiyonları ortaya çıkacak.