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24.06.2020 - 10:04 |

Red Bul Warm Up finalisti Bubba oldu

Red Bull Warm Up, bu yıl ilk kez sadece online başvuru almış ve özgün müzik üreten herkese şans tanımıştı. Yüzlerce katılımcı arasından yapılan halk oylaması sonucunda ilk 10'da yer alan katılımcılar arasından finalist Bubba oldu.

Red Bull Warm Up, kendi bestelerini  ve performanslarını video aracılığıyla gösteren katılımcıların başvuruları ile tamamlandı. Bu yıl ilk kez sadece online olarak gerçekleşen projede en iyi 10 müzik grubu ve solo sanatçıyı halkın oyları belirledi. Türkiye’nin her yerinden katılımla gerçekleşen projede, müzikseverlerin oyları ile belirlenen 10 finalist arasından Bubba isimli müzik grubu ödülü kazandı. Red Bull Warm Up'ın en yeni sanatçısı Bubba, kendi besteleri olan ‘Deli’ isimli şarkıları ile seçildi. Red Bull Warm Up’taki başarısı sayesinde Bubba, çok yakında profesyonel bir müzik klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull’un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak.

Bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up’a ilişkin daha detaylı bilgi ise RedBull.com/Warmup adresinde.

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