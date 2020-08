Red Bull BC One E-Battle ile dans pisti evine geliyor

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 7 Ağustos- 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru yapacak katılımcılarda aranılan şartlar ise yeteneklerine güvenmeleri ve reşit olmaları.

Başvuru yapmak için izlenecek adımlar ise aşağıdaki gibi

redbullbcone.com adresine gidin. Red Bull BC One E-Battle portalına girin. Yarışmacı profilinizi oluşturun. Bir şarkı seçin ve onu indirin. Videonuzu kaydedin. Videonuzu portala yükleyin ve başvurunuzu tamamlayın.

Finalistler deneyimli jürinin oyları ile belirlenecek

Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 b-boy ve b-girl 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou’nun oyları belirleyecek. Yarışmada seçilen bir b-boy ve bir b-girl ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma şansına sahip olacak.

Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One’ın yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışması Red Bull BC One E-Battle’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi redbullbcone.com adresinde.