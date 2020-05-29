Reha Erdem’den online film

“Seni Buldum Ya!”adını taşıyan filmin posterini paylaşan yönetmen, en son 2016 yapımı “Koca Dünya”yı yönetmişti. Filmin yapım ekibinde Ömer Atay yapımcı olarak dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda ise Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Tilbe Saran, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tansu Biçer, Esra Bazen Bilgin, Ecem Uzun bulunuyor. Filmin konusu ve ne zaman izleyiciyle paylaşılacağı bilinmiyor.