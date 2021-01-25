Renk Üzerine Konuşmalar'ın son konuğu Refik Anadol

Borusan Contemporary’deki güncel sergi projesi :mentalKLINIK: ACI REÇETE #02 / BITTER MEDICINE #02 kapsamında, Sanatatak işbirliğinde gerçekleştirilen “Renk Üzerine Konuşmalar” serisi, Refik Anadol’un katılımıyla 28 Ocak Perşembe günü son buluyor.

Benzeri görülmemiş kolektif felaketleri sembolize eden “siyah kuğu”lara atfen yalnızca siyah giysileri tercih eden; buna karşılık işlerinin büyük kısmında baştan çıkarıcı bir öge olarak parlak, hatta neon renkleri kullanan :mentalKLINIK, Borusan Contemporary’de son haftasına giren Acı Reçete 2 sergisiyle Renk Üzerine Konuşmalar serisine ilham veriyor.

Perili Köşk’teki ana galeri mekânına kurulan Puff Out isimli yerleştirmenin, yerini fuşyadan Yves Klein mavisine, yeşilden altına, siyahtan gökkuşağı renklerine bırakan simlerinden yola çıkan Ayşegül Sönmez, “Renk Üzerine Konuşmalar” serisinde farklı sanat pratikleriyle çalışan sanatçıları, kendi bakış açılarıyla, sergide gözlemlenen renkleri yorumlamaya davet ediyor.

Sanatatak platformunun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Sönmez, Borusan Contemporary işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinlik serisinin dördüncü ve son programında alternatif gerçekliği görselleştirdiği dijital işleriyle dünya çapında tanınan, Refik Anadol’u konuk alıyor. Söyleşi, 28 Ocak Perşembe günü saat 22:30’da sanatatak Instagram hesabından canlı olarak izlenebilecek.

ACI REÇETE #02’Yİ İZLEMEK İÇİN SON HAFTA!

Sağlık koşulları nedeniyle ziyarete kapalı olan Borusan Contemporary’nin internet sayfasından 7/24 canlı izlenebilen ACI REÇETE #02 / BITTER MEDICINE #02 sergisi, siyah ve gökkuşağı renkleriyle son haftasına girdi. Serginin merkezinde yer alan Puff Out yerleştirmesi, simlerin değişen renkleri ve robot süpürgelerin ortaya çıkardığı geçici desenlerle küresel gündem ve 21. yüzyıl teknolojisinin yarattığı muğlaklıkların altını çiziyor. Sergi, 31 Ocak tarihine kadar Borusan Contemporary’nin internet sitesi üzerinden ve İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Borusan Müzik Evi’nin vitrinine yerleştirilen ekrandan 7/24 canlı olarak izlenebilir.