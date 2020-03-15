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15.03.2020 - 12:03 |

Renk'ten ilk albüm

2013 yÄ±lÄ±nda kurulan ve o gÃ¼nden bu yana Ã¼rettikleri ÅŸarkÄ±larÄ± animasyon ve resim gibi sanat dallarÄ±yla harmanlayan Renk grubunun ilk stÃ¼dyo albÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ±.

Renk'ten ilk albüm

7 yÄ±ldÄ±r art rock, progressive rock, post-rock ve psychedelic rock gibi tÃ¼rlerde ÅŸarkÄ±larla dinleyicilerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Renk'in ilk albÃ¼mÃ¼ 'KÄ±yÄ±' 6 Mart'ta mÃ¼zikseverler ile buluÅŸtu. 'KÄ±yÄ±' son zamanlarda pek sÄ±k rastlanmayan 'konsept albÃ¼m' temasÄ± ile oluÅŸturulmuÅŸ bir albÃ¼m. 11 ÅŸarkÄ±dan oluÅŸan 'KÄ±yÄ±', oluÅŸturduÄŸu karanlÄ±k ve kederli ambiyansla, iÃ§erdiÄŸi heyecanlÄ±, tutkulu ve agresif mÃ¼zikal ifadelerle ve varlÄ±ÄŸa dair sorduÄŸu sorularla TÃ¼rkÃ§e mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda farklÄ± bir kulvar aÃ§mayÄ± hedefliyor. YaklaÅŸÄ±k 65 dakikalÄ±k bir mÃ¼zikal deneyim sunan bu albÃ¼mde, tabloda yaÅŸayan bir adamÄ±n tablonun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±yla baÅŸlayan, evsiz olma halinin, sonsuz beklentilerin, Ã¶zgÃ¼r olma arzusunun ve arayÄ±ÅŸa inanmanÄ±n hikÃ¢yesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, uzun bir varlÄ±k mÃ¼cadelesi tasvir ediliyor. AlbÃ¼m, eleÅŸtirel bir perspektifle yaÅŸamÄ±n farklÄ± yÃ¼zeylerini, iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarla ve mÃ¼zikal/felsefi bir anlatÄ±mla ortaya koyuyor.

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Renkten ilk albÃ¼m

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AnÄ±l KahvecioÄŸlu â€“ Vokal, Gitar, Klavye

GÃ¶khan ÅžensÃ¶nmez â€“ Gitar, Klavye

Kemal TÃ¼rkeri â€“ Bas Gitar

Bulut GÃ¶r â€“ Davul

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