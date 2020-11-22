Ressam Cemal Akyıldız yaşama veda etti

Aynı zamanda grafik tasarımcısı olan Cemal Akyıldız, 1932 yılında Trabzon’da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren resme ilgi duyan ve liseden mezun olduktan sonra 1949’da İstanbul’a güzel sanatlar fakültesinde okumak için gelen sanatçı, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat’ın aralarında olduğu usta ressamlardan dersler aldı. O dönem farklı birçok ressamın atölyesinde sanatçılara yardım eden Akyıldız, akademik eğitimini yarıda bırakarak 18 yaşındayken Babıali’de kendi atölyesini kurdu. Kitap kapakları, sinema afişleri, okul kitaplarının içindeki resimler ve hat sanatı yaparak çalışmalarını sürdüren Akyıldız, iki bin roman kapağı hazırladı.

Atatürk gravürü



Tarihe de ilgi duyan sanatçı, Atatürk’ten itibaren tüm cumhurbaşkanlarının da portrelerini yaptı. Akyıldız, 25 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi’nin ressamı olarak çalıştı ve sonra İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırmaları Ana Bilim Dalı Ressamlığı’nda görev yaptı. 1956 tarihli ünlü Atatürk gravürünün ressamı olarak tanınan Akyıldız, yarım asrı aşkın sanat hayatında 200’ün üzerinde sergi açtı. 2000 yılında “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” belgeselini çizmesi için Cumhurbaşkanlığı ressamlığına seçilen ve yurt dışındaki tarihi mekânlar üzerinde de çalışan Akyıldız, koronavirüs nedeniyle 88 yaşında hayata veda etti. Akyıldız’ın cenazesi, dün Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.