Ridley Scott’tan pandemi uyarlaması

2006 yılında yazdığı “The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11” kitabıyla Kurgusal Olmayan Genel Eser kategorisinde Pulitzer Ödülü’ne değer görülen Amerikalı yazar Lawrence Wright’ın son romanı “The End of October”, 28 Nisan Salı günü Amerika’da raflardaki yerini almıştı. Ciddi bir araştırmaya yer verdiği romanı, dünyada hızla yayılan ve küresel bir salgına dönüşen Kongoli Influenza adlı hayali bir virüse yakalanan, Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışan bir epidemiyologun hikâyesini anlatıyor. Romanda hızla yayılan virüsün yarattığı korku ortamında dünyadaki çeşitli yapıların hızla çöküşü işleniyor. Güncel koronavirüs salgını sırasında yaşananlarla benzerlikler taşıyan romanın filme uyarlanma fikri ise merak uyandırıyor.