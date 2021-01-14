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14.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Rieu 400 yıllık kemanını satıyor

Hollandalı kemancı ve orkestra şefi Andre Rieu, pandemi sebebiyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasını korumak ve çalışanlarının işine son vermemek için 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını açıkladı.

Rieu 400 yıllık kemanını satıyor

 

BBC’de yer alan habere göre Hollanda’nın Maastricht kentinde bölgesel yayın yapan L1 radyosuna konuk olan 71 yaşındaki Rieu, bu dönemde en büyük endişesinin kurucusu olduğu Johann Straus Orkestrası’nı ayakta tutamamak olduğunu belirtti. Sanatçı, “Salgın hâlâ devam eder ve devlet desteği de kesilirse, bununla başa çıkamam. O zaman Stradivarius’umu satacağım” dedi. Kemanın piyasa değerinin en az iki milyon olduğu tahmin ediliyor.

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