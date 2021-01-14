Rieu 400 yıllık kemanını satıyor

BBC’de yer alan habere göre Hollanda’nın Maastricht kentinde bölgesel yayın yapan L1 radyosuna konuk olan 71 yaşındaki Rieu, bu dönemde en büyük endişesinin kurucusu olduğu Johann Straus Orkestrası’nı ayakta tutamamak olduğunu belirtti. Sanatçı, “Salgın hâlâ devam eder ve devlet desteği de kesilirse, bununla başa çıkamam. O zaman Stradivarius’umu satacağım” dedi. Kemanın piyasa değerinin en az iki milyon olduğu tahmin ediliyor.