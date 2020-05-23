‘Ritüel’deki elbiseye 440 bin lira

Geçen ay, dağıtım şirketi A24’ün küresel koronavirüs salgını sırasında desteğe ihtiyacı olan hayır kurumlarına bağışta bulunmak için “Uncut Gems” ve “Euphoria”nın da aralarında bulunduğu çeşitli film ve TV programlarının dekorlarını müzayedeye çıkaracağı duyurulmuştu. Açık arttırmaya dahil edilen eşyalardan biri, Pugh’un “Ritüel”de Mayıs Kraliçesi olarak taçlandırıldıktan sonra giydiği abartılı çiçek demetiydi.

10 bin yapma çiçekten meydana gelen ve yaklaşık 13 buçuk kilo ağırlığında olan elbiseye; unutmabeni çiçekleri, ıtırşahiler, düğünçiçekleri ve peygamber çiçekleriyle bezeli, sivri uçlara sahip bir taç eşlik ediyordu. A24’ün internet sitesinde takımın 65 bin dolarlık (yaklaşık 440 bin TL) son teklifle satıldığı belirtiliyor.