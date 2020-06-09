Rocky Dağları’ndaki hazine bulundu

CNN’de yer alan habere göre hazineyi 10 yıl önce saklayan 89 yaşındaki Amerikalı antika koleksiyoncusu Forrest Fenn, hazinenin bulunduğunu internet sitesi aracılığıyla duyurdu. Fenn, “Rocky Dağları’nın yemyeşil, ormanlık bitki örtüsünün altındaydı ve 10 yıldan fazla bir süre önce sakladığım yerden ayrılmamıştı. Onu bulan kişiyi tanımıyorum ama kitabımdaki şiir onu tam olarak ortaya çıkardı” dedi. Fenn, hazineyi saklamasının ardından yazdığı bir şiire, hazinenin yerinin ipuçlarını da yerleştirmişti. Hazinenin yer aldığı bronz sandıkta Kolomb öncesi hayvan figürleri, nadir altın sikkeleri, altından dövülmüş tarih öncesi aynalar yer alıyor. Fenn, sandığı bulan kaşifin isminin anonim olarak kalmasını istediğini de belirtti.