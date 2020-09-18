Rowling’in kitabına transfobi suçlaması

“Troubled Blood” isimli romanı, Trans aktivist Paris Lees kitabı “Kuzuların Transfobik Sessizliği” diye nitelendirdi. Rowling’in Robert Galbraith müstear ismiyle kaleme aldığı “Strike” polisiye serisinin son kitabı, kadın kıyafetlerini fetişleştiren erkek bir seri katil etrafında gelişiyor. Kitabın bir bölümünde katil, kaçırdığı kişiyi kandırmak için kadın kılığına giriyor.



Transseksüel topluluktan isimler, aktivistler ve eleştirmenler kitabın zararlı olabilecek, trans karşıtı bir olay örgüsü olduğunu savundu.

Tepkiler, Rowling’in “regl olan kişiler” şeklinde kapsayıcı bir ifade içeren başlıkla alay ettiği haziran ayından bu yana artan trans tartışmasının ardından geldi. Yazar o zamandan bu yana birkaç kez transseksüel haklarına dair konuştu ve bu konuda Daniel Radcliffe dahil “Harry Potter” yıldızlarının da karşı çıktığı bir yazı kaleme aldı.



