SAHA’dan Öğüt’e destek

Steirsicher herbst, günümüz dünyasının korkularına ve belirsizliklerine odaklanıyor ve festivalin bu yılki planlanan temasının pandemi nedeniyle yeniden şekillendirilerek oluşturulan Paranoia TV, distopik bir paralel evrenden dünya genelinde çeşitli frekanslarda yaptığı yayın aracılığıyla, küresel salgına ve bunun getirdiği komplikasyonlara sanatsal ve eleştirel yanıt veriyor. Uluslararası izleyiciyle çevrimiçi buluşan Artworks Made at Home başlıklı videoda Ahmet Öğüt, sanat tarihine bakarak bir atölye veya galeri mekânından ziyade, küçük bir mutfak masasında, oturma odasında, evde üretilmiş eserleri inceliyor.