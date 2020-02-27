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27.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şair ve yazar Erdost toprağa verildi

Sol Yayınları’nın kurucusu şair ve yazar Muzaffer İlhan Erdost, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Şair ve yazar Erdost toprağa verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdost için Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katılarak, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Marksizm üzerine basılan kitapların yayıncısı olan Erdost, 12 Eylül’de kendisiyle birlikte gözaltına alınan Onur Yayınevi’nin sahibi kardeşi İlhan Erdost’un dövülerek öldürülmesine tanıklık etmişti. Erdost onun adını yaşatmak için Muzaffer adıyla birlikte İlhan adını da kullanmaya başlamıştı.

Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
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