Şair ve yazar Erdost toprağa verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdost için Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katılarak, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Marksizm üzerine basılan kitapların yayıncısı olan Erdost, 12 Eylül’de kendisiyle birlikte gözaltına alınan Onur Yayınevi’nin sahibi kardeşi İlhan Erdost’un dövülerek öldürülmesine tanıklık etmişti. Erdost onun adını yaşatmak için Muzaffer adıyla birlikte İlhan adını da kullanmaya başlamıştı.