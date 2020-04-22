Salgın mağdurlarına destek için müzayede

5 gün sürecek müzayedede, aralarında Mark Lebon, Hanna Moon, Jack Davison’un da yer aldığı pek çok sanatçının işlerinden elde edilecek gelir, COVID-19 Solidarity Response Fund ve Sınır Tanımayan Doktorlar arasında bölünecek. 24 Nisan tarihine kadar sürecek online açık artırmada satılan eserler, koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen posta kısıtlamalarının sona ermesiyle alıcılara gönderilecek.