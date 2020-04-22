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22.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Salgın mağdurlarına destek için müzayede

Londra merkezli galeri ve yayıncılık şirketi DoBeDo Represents, koronavirüs salgınından en çok etkilenen insanlara destek olmak için önceki gün online bir açık artırma başlattı.

Salgın mağdurlarına destek için müzayede

5 gün sürecek müzayedede, aralarında Mark Lebon, Hanna Moon, Jack Davison’un da yer aldığı pek çok sanatçının işlerinden elde edilecek gelir, COVID-19 Solidarity Response Fund ve Sınır Tanımayan Doktorlar arasında bölünecek. 24 Nisan tarihine kadar sürecek online açık artırmada satılan eserler, koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen posta kısıtlamalarının sona ermesiyle alıcılara gönderilecek. 

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