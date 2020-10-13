Salonda hasretle beklenen filmler

Yeni normalleşmenin başlamasıyla dünyada ve Türkiye’de mart ayından beri kapalı olan sinema salonları kapılarını geçtiğimiz aylarda sinemaseverlere yeniden açtı. Sinema salonlarının açılmasıyla birlikte salgın sonrasında ilk büyük yapım olan ve sektörün ‘umudu’ olarak görülen “Tenet”ın gişede hayal kırıklığı yaratmasıyla aralarında Warner Bros., Disney ve MGM’nin de yer aldığı stüdyolar, büyük bütçeli yapımlarının gösterime giriş tarihini bir bir ertelemeye başladı. Biz de ‘dört gözle beklenen’ ancak bir türlü vizyona giremeyen filmleri derledik.

Yılan hikâyesine dönen yapım: ‘No Time to Die’

İlk kez 2006 yılında gösterime giren “Casino Royale”de James Bond karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Daniel Craig’in 007’yi son kez canlandıracağı “No Time to Die”ın salgından önce 3 Nisan 2020 tarihinde vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak pandemi sebebiyle bu tarih 13 Kasım’a ertelenmiş. Son olarak ise geçtiğimiz hafta MGM ve Eon Productions, filmin 2 Nisan 2021 tarihine ertelediğini duyurdu. Yönetmenliğini Amerikalı yönetmen Cary Fukunaga’nın üstlendiği film, MI6’teki görevinden ayrılıp Jamaika’da sakin bir hayat süren James Bond’un eski dostu CIA ajanı Felix Leiter’ın kendisinden yardım istemesiyle görevine tekrardan dönmesini konu alıyor. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond, tehlikeli yeni bir teknolojiyi elinde tutan bir suçluyla mücadele ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Daniel Craig’in yanı sıra Lea Seydoux, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ralp Fiennes yer alıyor.

2021’in bekleneni: ‘Dune’





Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve’ün yönettiği ve bu yıl 18 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan “Dune” da önceki hafta pandemi sebebiyle bu yıl izleyemeyeceğimiz yapımlar arasında yerini aldı. Amerikalı yazar Frank Herbert’in 1965 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan film, Warner Bros. tarafından 1 Ekim 2021’e ertelendi. Başrollerinde Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Oscar Isaac ve Stellan Skarsgård’ın yer aldığı film, uzak bir gelecekte Duke Leto Atreides, Dune olarak bilinen evrendeki en değerli maddenin idaresini kabul eder ve tehlikeli çöl gezegeni Arrakis’e ailesiyle birlikte gider. Ancak bu maddeyi elde etmek isteyen feodal rakipler, Leto ve ailesine tuzak kurarlar. Bu tuzaktan kurtulan Leto’nun oğlu Paul, ailesinin Arrakis’in kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatır.

2022’de vizyonda: ‘The Batman’





Warner Bros., önceki hafta İngiliz oyuncu Robert Pattinson’ı ilk kez Batman karakteriyle izleyeceğimiz “The Batman” filminin de vizyon tarihinin 4 Mart 2022’ye ertelendiğini duyurdu. Amerikalı yönetmen Matt Reeves’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği filmin 25 Haziran 2021’de gösterime girmesi planlanmıştı. Salgın sebebiyle mart ayında çekimleri durdurulan filmin prodiksiyonuna geçtiğimiz ay yeniden başlanmıştı. Ancak Pattinson’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ekip, seti bir kez daha terk etmek zorunda kalmıştı. Başrollerinde Robert Pattinson, Zoë Kravitz ve Colin Farrell’ın yer aldığı “The Batman”, yönetmenin ifadesiye ‘noir bir Batman hikâyesi’ anlatacak.

‘Matrix 4’ ve ‘Black Widow’





Warner Bros., daha önce 2022 tarihine ertelediği duyurulan Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği “Matrix 4”ün vizyon tarihi ise yine değiştirildi. Filmin vizyon tarihi 22 Aralık 2021 olarak açıklandı. Pandemi sebebiyle ertelenen yapımlar arasında “Black Widow” 7 Mayıs 2021’e, “The Flash” 4 Kasım 2022’ye, “West Side Story” 10 Ekim 2021’e ve “Avatar 2” 2022 yılına ertelendi. Yönetmenliğini Wes Anderson’ın üstlendiği ve bu yıl ekim ayında gösterime girmesi planlanan “The French Dispatch” filminin ise henüz gösterim tarihi belli olmadı.

‘Maverick de gelecek yıl: Top Gun





Amerikalı oyuncu Tom Cruise ve Kelly McGillis’in başrollerinde oynadığı 1986 yapımı “Top Gun” filminin devamı “Top Gun: Maverick”in 24 Haziran 2020’de gösterime girmesi planlanmıştı. Film sonrasında 23 Aralık 2020’ye ertelenmiş. Ancak geçtiğimiz hafta Paramount stüdyosu, filmin 2 Temmuz 2021’de beyazperdede gösterileceğini duyurdu. Yönetmenliğini Joseph Kosinski’nin üstlendiği film, donanmanın en iyi pilotlarından biri olarak 30 yılı aşkın bir süredir hizmet verdikten sonra eğitim pilotu olan Pete ‘Maverick’ Mitchell’in hikayesine odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jennifer Connelly, Val Kilmer ve Jean Louisa Kelly yer alıyor.