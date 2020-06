SALT’tan çevrimiçi gösterimler

21. yüzyılda yöntemlerinin fayda ve geçerliliğini sorgulamadan deneyim ekonomisini çoğaltmaya devam eden fuarlar, olimpiyatlar ve bienaller, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez 2020’de pandemi koşulları nedeniyle kesintiye uğruyor.



SALT’ın söz konusu modelleri irdeleme odaklı üretimlerden derlediği içerik seçkisi kapsamında iki belgesel film; “Opening in Moscow / Moskova’da Açılıyor” (1959) ve “Kick in Iran / Tekme” (2009) 10 Haziran’dan itibaren saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebilir. D.A. Pennebaker’ın yönettiği “Opening in Moskow”, 1959 yazında Moskova’da yapılan tarihî organizasyon “Amerika Ulusal Sergisi”nin belgesi niteliği taşıyor. Fatima Geza Abdollahyan’ın yönettiği “Tekme” ise Tahran’da yaşayan profesyonel sporcu Sara Hoşcamal’ın 2008 Yaz Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanması üzerinde ilerliyor.