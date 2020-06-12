SALT’tan çevrimiçi gösterimler
1851’de Londra’da “Tüm Ulusların Endüstri Üretimlerinin Büyük Sergisi” adıyla düzenlenen ilk dünya fuarı, 45 yıl sonra Atina’da yapılan ilk modern olimpiyat oyunlarının şehirlere etkilerini 2016’da Perşembe Sineması ile incelemeye sunan SALT, dünya fuarlarının güncel temsil ve görsellik anlayışlarına nasıl yön verdiğini 2018’den beri Teşhir serisiyle tartışmaya açıyor.
21. yüzyılda yöntemlerinin fayda ve geçerliliğini sorgulamadan deneyim ekonomisini çoğaltmaya devam eden fuarlar, olimpiyatlar ve bienaller, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez 2020’de pandemi koşulları nedeniyle kesintiye uğruyor.
SALT’ın söz konusu modelleri irdeleme odaklı üretimlerden derlediği içerik seçkisi kapsamında iki belgesel film; “Opening in Moscow / Moskova’da Açılıyor” (1959) ve “Kick in Iran / Tekme” (2009) 10 Haziran’dan itibaren saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebilir. D.A. Pennebaker’ın yönettiği “Opening in Moskow”, 1959 yazında Moskova’da yapılan tarihî organizasyon “Amerika Ulusal Sergisi”nin belgesi niteliği taşıyor. Fatima Geza Abdollahyan’ın yönettiği “Tekme” ise Tahran’da yaşayan profesyonel sporcu Sara Hoşcamal’ın 2008 Yaz Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanması üzerinde ilerliyor.