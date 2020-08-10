‘Salvator Mundi Da Vinci eseri değil’

ABD’nin New York kentindei Christie’s Müzayede Evi’nde 450 milyon dolara alıcı bularak bir açık artırmada satılan en pahalı tablo olan eserin Da Vinci’nin asistanları tarafından yapıldığı iddia edildi. Fransız sanat uzmanı Jacques Franck, ArtWatch İngiltere dergisinde yayınlanan yazısında tabloda, yer alan genç İsa’nın parmaklarının da Vinci tarafından yapılamayacak kadar “çocuksu” ve sanatçının anatomik hassasiyetinden yoksun olduğunu söyleyerek iddiayı ortaya attı. Franck, “Erkek Mona Lisa” olarak tanımlanan eserin Da Vinci’nin atölyesinde asistanı olan “Salai ve Baltraffio” adlı iki sanatçı tarafından yapıldığına inandığını söyledi. Ayrıca, ArtWatch İngiltere Direktörü Michael Daley de “Kimse anatomik açıdan Leonardo kadar sofistike olamaz. Eserdeki ellerle ilgili sorunlar, bu tablodaki şeyler hakkında konuşulmamış en büyük sorunlardan sadece biri. Bir resimde yanlış olan bir şeyi keşfettiğinizde, o resimdeki her şeyin yanlış olduğunu keşfetme eğiliminde olursunuz” dedi. Öte yandan, Salvator Mundi’yi Suudi veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın lüks yatında sergilemek amacıyla satın aldığı iddia ediliyor.