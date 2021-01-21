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21.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Salvator Mundi’ müzeye geri döndü

İtalyan polisi, önceki günlerde İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin “Salvator Mundi” isimli eserinin 500 yıllık bir kopyasını Napoli’deki bir apartman dairesinde buldu.

‘Salvator Mundi’ müzeye geri döndü

The Guardian’da yer alan habere göre polis, San Domenico Maggiore Kilisesi’ndeki Doma Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan eseri müzeye teslim etti ancak müzenin eserin çalındığına dair hiçbir bilgisi yoktu. Pandemi önlemleri kapsamında aylardır kapalı müzede, tablonun kaybolduğunu kimse polise bildirmedi. Napoli savcısı Giovanni Melillo, tabloyu bir polis operasyonunda Cumartesi günü bulduklarını belirterek “Konuyla ilgili herhangi bir şikâyet olmadı ve tablonun saklandığı alan üç aydır açık olmadığı için ortadan kaybolduğunu farkında olmayan kilise ile temasa geçtik” dedi. Melillo, tabloyu alan kişinin ululararası sanat ticaretinde çalışan bir kuruluş tarafından yaptırılan bir hırsızlığa dahil olabileceğini ancak araştırmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi. Uzmanlar, çalınan bu kopyanın ressam Giacomo Alibrandi’ye olduğunu ve 1500’lerin başlarında Da Vinci’nin atölyesinde eğitim gördüğü sırada yapıldığını tahmin ediyor.

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