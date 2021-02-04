Salvator Mundi’nin eli sonradan mı eklendi?

The Art Newspaper, resimdeki Hz. İsa figürünün ellerinin ve kollarının resme sonradan dahil edilmiş olabileceğini iddia etti. Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı’na ait olan eser hakkındaki ilk bilimsel araştırma, 2018 yılında Louvre Müzesi tarafından yapılmıştı. MIT Yayınları tarafından basılan ve akademi alanında makaleler yayımlayan “Leonardo” dergisinde basılmasına onay verilen makaleye konu olan ikinci araştırmaya göre ise resmin ilk versiyonunda İsa’nın sadece kafası ve omuzları yer alıyordu.

450 milyon dolar

2017 yılında Christie’s Müzayede Evi’nde 450 milyon dolara satılan eser üzerinde yapılan bu araştırma, bilgisayar mühendisi olan Steven Frank ve sanat tarihçisi Andrea Frank tarafından yürütüldü. İncelemede Hz. İsa’nın havaya kaldırdığı el ve kolun Leonardo da Vinci tarafından çizilmemiş olabileceği öne sürüldü. Konuyla ilgili yayımlanan “Salvator Mundi” görselinde, kırmızıyla işaretlenen bölgelerin yüksek ihtimalle da Vinci tarafından çizildiği, sarıların da Vinci tarafından çizilme ihtimalinin olduğu, yeşillerin da Vinci tarafından çizilme ihtimalinin daha düşük olduğu, mavilerin ise da Vinci tarafından çizilme ihtimalinin en düşük olduğu açıklandı. Bu analize göre küreyi taşıyan sol elin de ressam tarafından çizilmiş olma ihtimali düşük.