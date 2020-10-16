Sanat için yürüyecek kadınlar aranıyor

Programa ilk seçilen sanatçı Alisa Oleva oldu. Rus asıllı Londra merkezli performans sanatçısı Alisa Oleva, “Eve Yürüyüş (Walking Home)” adlı projesini İstanbul ve Londra olmak üzere iki ayaklı olarak sunuyor. Oleva, kendisiyle birlikte yürüyecek İstanbul’daki kadın ve kendini kadın olarak tanımlayan katılımcıları arıyor. Oleva ile “ev”e doğru yürümek için gerçekleştirilen açık çağrıya son katılım tarihi 25 Ekim 2020.

‘Eve yürüyüş’

Birebir yapılacak yürüyüşlerde, katılımcılar İstanbul’da “ev” olarak tanımladıkları yere doğru yürürken, sanatçı Oleva’nın da Londra’dan eşlik edeceği “Eve Yürüyüş” adlı performansta, aralarındaki bağı telefonları sağlayacak ve süreçler izleyicisiz olarak gerçekleşecek. Kadınların şehre bıraktığı izler üzerinden belirlenen başlangıç noktaları seçilirken katılımcıya, kadın(lar)la ilgili tarihi ve önemli şahıslar, olaylar, yapıtlar üzerinden şehrin okumasının yapıldığı bir harita kılavuzluk edecek.

Bu izler arasında, Halide Edip Adıvar’ın 1919 yılında yaptığı aktivist ve politik bir konuşma anısına Fatih’teki Sultanahmet Meydanı, Gürdal Duyar’ın İstanbul’u kadın bedeniyle temsil ettiği heykeli anısına Yıldız Parkı, Füsun Onur’un belediye ekipleri tarafından park düzenlemesi sırasında kaldırılan 50. yıl heykeli anısına Fındıklı Parkı ve Süreyya Operası gibi yer ve mekânlar bulunuyor.

Süreç dâhilinde her katılımcı, kendi hikâyelerinden bir parkur oluşturarak, bu haritanın bir parçası olarak ortak yaratıcılarından birine dönüşecek. Açık çağrı bir seçim olmadan, çağrıya yanıt veren herkesi kapsayacak ve performans gece veya gündüz fark etmeksizin karşılıklı belirlenen başlangıç noktası ve süresi çerçevesinde hayata geçecek. Açık çağrıya katılmak ve “ev” kavramını beraber düşünüp sorgulamak için 25 Ekim 2020 Pazar gününe kadar info@performistanbul.org adresine e-posta atmak gerekiyor.