Sanatçılar koronadan yaşama veda etti

Kamerunlu müzisyen, 86 yaşındaydı. 17 Mart’ta teşhis konulan Manu Dibango, o günden beri de hastanede karantina altında tutuluyordu. Ailesi adına yapılan açıklamada, 86 yaşındaki usta müzisyenin dün sabah erken saatlerde yaşama veda ettiği belirtildi. Aralarında Tony’nin de olduğu birçok saygın ödülün sahibi oyun yazarı Terrence McNally de önceki gün Florida’da hayatını kaybetti.



Eşi Tom Kirdahy, McNally’nin koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıkladı. Dört kez Tony Ödülü kazanan McNally, eşcinsellik, homofobi ve AIDS üzerine oyunlarıyla neslinin en önemli seslerinden biri kabul ediliyordu. Dört Tony Ödülü’nü “Kiss of the Spider Woman” (1993), “Ragtime” (1998), gey bir grup arkadaşın en yazlığı paylaştığı “Love! Valour! Compassion!” (1995) ve Maria Callas’ın kariyerini değerlendirdiği “Master Class” (1996) ile aldı. Müzikaller, operalar ve tiyatro oyunları kaleme alan McNally, geçen yıl Tony’lerde hayat boyu başarı ödülü aldı. Konuşmasında “Tiyatro, kalpleri değiştirir, hepimizin gerçekten yaşadığı o gizli yeri. Dünyanın bize güzelliği, hakikati ve nezaketi hatırlatacak sanatçılara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var,” demişti.