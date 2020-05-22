Sanatçılardan dayanışma maskesi

The Guardian’da yer alan habere göre fon, müzeler ve galerin İngiltere’deki sanatçıların eserlerini kendi koleksiyonlarına almaları için toplanıyor. Crowdfunder isimli internet sitesinden satışa sunulan maskelerin her biri 35 sterline, dördü ise 120 sterline satılıyor. Shrigley, “Fon, sanat dünyasının tamamen durduğu bir zamanda hem genç sanatçılara hem de küçük galerilere büyük bir destek sağlayacak” dedi.



