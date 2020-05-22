22.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sanatçılardan dayanışma maskesi
David Shrigley, Linder Sterling, Yinka Shonibare ve Eddie Peake isimli dört İngiliz sanatçı, The Comtemporary Art Society ve Frieze London’un salgın dolayısıyla kapanması nedeniyle oluşturulan yardım fonuna destek olmak için sınırlı sayıda maske üretmeye başladı.
The Guardian’da yer alan habere göre fon, müzeler ve galerin İngiltere’deki sanatçıların eserlerini kendi koleksiyonlarına almaları için toplanıyor. Crowdfunder isimli internet sitesinden satışa sunulan maskelerin her biri 35 sterline, dördü ise 120 sterline satılıyor. Shrigley, “Fon, sanat dünyasının tamamen durduğu bir zamanda hem genç sanatçılara hem de küçük galerilere büyük bir destek sağlayacak” dedi.