Sanatçılardan fon dayanışması

Sahneler kapandı, oyunlar iptal oldu, konserler sustu. Mesleğini icra edemeyen nice sanatçılar da öngöremediği bir işsizlik sürecine girmiş oldu. Bu süreci atlatabilmenin yollarını arayanlar da oldu. Kendi alanlarına ışık, diğerlerine örnek olacak bir proje haberi geldi: Orkestra Sanatçıları Destek Fonu AGOFON. Türkiye’nin sayılı gençlik orkestralarından biri olan Agora Gençlik Senfoni Orkestrası’nın daimi şefi ve müzik direktörü Murat Ömür Tuncer, koronavirüse karşı genç müzisyenleri destekleyen bir fon projesi geliştirdi. Projenin destekçileri arasında Gürer Aykal, Tülay Günal, Enver Aysever, Sevinç Erbulak, Demir Demirkan, Gülsin Onay, Ruşen Güneş, Cem Mansur, Barış Atay, Orhun Orhon, Bülent Parlak, Özcan Ulucan, Hande Dalkılıç, Masis Aram Gözbek, Emir Ersoy, Emrah Elçiboğa, Orhan Aydın, Emre Şen ve Semir Aslanyürek’ın olduğu isimler ve Boğaziçi Caz Korosu ile Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası gibi topluluklar da bulunuyor.



‘Açık kaynaklı’ model



AGOFON Türkiye’de ilk kez denenen ‘açık kaynaklı’ bir kültür sanat modeli olarak öne çıkıyor. Projenin her adımının kamuoyuyla anlık olarak paylaşıldığı bu modele göre, toplumsal dayanışma ve ortak iş gücü, dijital çağa adapte ediliyor. Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk da projelerinde bu iş modelini kullanıyor. Proje için harekete geçen Murat Ömür Tuncer, birçok genç müzisyenin yaşadığı maddi olanaksızlığa karşı bir çözüm hareketi başlattıklarını söylüyor. Bunu yaparken de bir tür kültür sanat alışverişi ile, destekçi ve müzisyen arasında karşılıklı organik bir bağ kurmayı hedefliyor. AGOFON projesine verilecek her destek; hâli hazırda mesleğini icra edemeyen, aktif meslek hayatlarında ise güvencesiz çalışmak zorunda kalan birçok genç müzisyene, geleceklerini sürdürebilmeleri için nitelikli bir dijital kültür sanat modeli yaratacak. “Kendinizi sorumlu hissetmeniz için sanatın ve müziğin hayatınızda ufacık da olsa bir yere sahip olması yeterlidir” diyen Tuncer, tüm sanatseverleri www.agofon.com üzerinden projeye destek olmaya davet ediyor.